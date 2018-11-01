FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 09:02 | Son Güncelleme

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar
Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldıDiyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı
Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruzFelixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz
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