FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

Turkcell Basın Toplantısı Yer: Maltepe turkcell Plaza Tarih: 5 Kasım Saat: 09:30 Dünya Tsunami Farkındalık Günü Basın Toplantısı Yer: Kandilli Rasathanesi  Tarih: 5 Kasım Saat: 11:00 Altınbaş Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Konferansı Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Tarih: 5 Kasım  Saat: 19:00 Prometeon Basın Toplantısı Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Tarih: 6 Kasım Saat: 09:30 Kıyafet Bağış Kampanyası Lansmanı Yer: Feriye Cam Salon Tarih: 6 Kasım Saat: 10:00 Furniture İstanbul Yer: CNR Expo Tarih: 6-11 Kasım Saat: 10:00 LASİD Güvenli Trafik Projesi Basın Toplantısı Yer: Conrad İstanbul Junior Ballroom Tarih: 7 Kasım Saat: 10:00 Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı  Yer: MediaCat Store, ZorluPSM Tarih: 8 Kasım Saat: 09:30 Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 8 Kasım Saat: 13:00 Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi  Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli Tarih: 13-14 Kasım Saat: 10:00 Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı Yer: Four Seasons Otel Bosphorus Tarih: 14 Kasım Saat: 09:30 14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 20 Kasım Saat: 09:00 Bilişim Zirvesi  Yer: İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 21-22 Kasım Saat: 10:00 Perakende Günleri  Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 28-29 Kasım Saat: 10:00  

Turkcell Basın Toplantısı

Yer: Maltepe turkcell Plaza
Tarih: 5 Kasım
Saat: 09:30

Dünya Tsunami Farkındalık Günü Basın Toplantısı

Yer: Kandilli Rasathanesi
Tarih: 5 Kasım
Saat: 11:00

Altınbaş Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Konferansı

Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi
Tarih: 5 Kasım
Saat: 19:00

Prometeon Basın Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 6 Kasım
Saat: 09:30

Kıyafet Bağış Kampanyası Lansmanı

Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 6 Kasım
Saat: 10:00

Furniture İstanbul

Yer: CNR Expo
Tarih: 6-11 Kasım
Saat: 10:00

LASİD Güvenli Trafik Projesi Basın Toplantısı

Yer: Conrad İstanbul Junior Ballroom
Tarih: 7 Kasım
Saat: 10:00

Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı

Yer: MediaCat Store, ZorluPSM
Tarih: 8 Kasım
Saat: 09:30

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 8 Kasım
Saat: 13:00

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00

Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30

14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00

Bilişim Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00

Perakende Günleri

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00

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