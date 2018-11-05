İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Turkcell Basın Toplantısı
Yer: Maltepe turkcell Plaza
Tarih: 5 Kasım
Saat: 09:30
Dünya Tsunami Farkındalık Günü Basın Toplantısı
Yer: Kandilli Rasathanesi
Tarih: 5 Kasım
Saat: 11:00
Altınbaş Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Konferansı
Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi
Tarih: 5 Kasım
Saat: 19:00
Prometeon Basın Toplantısı
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 6 Kasım
Saat: 09:30
Kıyafet Bağış Kampanyası Lansmanı
Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 6 Kasım
Saat: 10:00
Furniture İstanbul
Yer: CNR Expo
Tarih: 6-11 Kasım
Saat: 10:00
LASİD Güvenli Trafik Projesi Basın Toplantısı
Yer: Conrad İstanbul Junior Ballroom
Tarih: 7 Kasım
Saat: 10:00
Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı
Yer: MediaCat Store, ZorluPSM
Tarih: 8 Kasım
Saat: 09:30
Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 8 Kasım
Saat: 13:00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı
Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30
14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00
Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00
Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00
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