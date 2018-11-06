İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Prometeon Basın Toplantısı
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 6 Kasım
Saat: 09:30
Kıyafet Bağış Kampanyası Lansmanı
Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 6 Kasım
Saat: 10:00
Furniture İstanbul
Yer: CNR Expo
Tarih: 6-11 Kasım
Saat: 10:00
Think İstanbul Summit
Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 7 Kasım
Saat: 08:30
LASİD Güvenli Trafik Projesi Basın Toplantısı
Yer: Conrad İstanbul Junior Ballroom
Tarih: 7 Kasım
Saat: 10:00
Brand Week İstanbul
Yer: Zorlu performans Sanatları Merkezi
Tarih: 7 Kasım
Saat: 10:00
Adana 12. Uluslararası Tarım ve Sera Bahçe Fuarı
Yer: TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 7 Kasım
Saat: 13:00
TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Tech-Trend Seminerleri
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 7 Kasım
Saat: 15:00
Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı
Yer: MediaCat Store, ZorluPSM
Tarih: 8 Kasım
Saat: 09:30
Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 8 Kasım
Saat: 13:00
Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı
Yer: Vadistanbul Bulvar
Tarih: 13 Kasım
Saat: 13:00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı
Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30
TÜRKKEP Basın Toplantısı
Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13:00
Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show
Yer: Hampton by Hilton Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14:00
Design Week Turkey 2018
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00
14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00
Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00
Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00
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