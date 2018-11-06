FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 09:05 | Son Güncelleme

Prometeon Basın Toplantısı Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Tarih: 6 Kasım Saat: 09:30 Kıyafet Bağış Kampanyası Lansmanı Yer: Feriye Cam Salon Tarih: 6 Kasım Saat: 10:00 Furniture İstanbul Yer: CNR Expo Tarih: 6-11 Kasım Saat: 10:00 Think İstanbul Summit  Yer: Volkswagen Arena Tarih: 7 Kasım Saat: 08:30 LASİD Güvenli Trafik Projesi Basın Toplantısı Yer: Conrad İstanbul Junior Ballroom Tarih: 7 Kasım Saat: 10:00 Brand Week İstanbul Yer: Zorlu performans Sanatları Merkezi Tarih: 7 Kasım Saat: 10:00 Adana 12.

Prometeon Basın Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 6 Kasım
Saat: 09:30

Kıyafet Bağış Kampanyası Lansmanı

Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 6 Kasım
Saat: 10:00

Furniture İstanbul

Yer: CNR Expo
Tarih: 6-11 Kasım
Saat: 10:00

Think İstanbul Summit

Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 7 Kasım
Saat: 08:30

LASİD Güvenli Trafik Projesi Basın Toplantısı

Yer: Conrad İstanbul Junior Ballroom
Tarih: 7 Kasım
Saat: 10:00

Brand Week İstanbul

Yer: Zorlu performans Sanatları Merkezi
Tarih: 7 Kasım
Saat: 10:00

Adana 12. Uluslararası Tarım ve Sera Bahçe Fuarı

Yer: TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 7 Kasım
Saat: 13:00

TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Tech-Trend Seminerleri

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 7 Kasım
Saat: 15:00

Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı

Yer: MediaCat Store, ZorluPSM
Tarih: 8 Kasım
Saat: 09:30

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 8 Kasım
Saat: 13:00

Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı

Yer: Vadistanbul Bulvar
Tarih: 13 Kasım
Saat: 13:00

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00

Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30

TÜRKKEP Basın Toplantısı

Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13:00

Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show

Yer: Hampton by Hilton Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14:00

Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00

14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00

Bilişim Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00

Perakende Günleri

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00

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