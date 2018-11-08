FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 09:02 | Son Güncelleme

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı  Tarih: 8 Kasım Saat: 10:00 Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı  Yer: MediaCat Store, ZorluPSM Tarih: 8 Kasım Saat: 09:30 Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 8 Kasım Saat: 13:00 Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı Yer: Vadistanbul Bulvar Tarih: 13 Kasım Saat: 13:00 Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi  Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli Tarih: 13-14 Kasım Saat: 10:00 Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı Yer: Four Seasons Otel Bosphorus Tarih: 14 Kasım Saat: 09:30 Kurum Kültürü Zirvesi Yer: Moda Deniz Kulübü Tarih: 14 Kasım Saat: 09:30 TÜRKKEP Basın Toplantısı Yer: Pera Palace Hotel Tarih: 14 Kasım Saat: 13:00 Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show Yer: Hampton by Hilton Bursa Tarih: 14 Kasım Saat: 14:00 Design Week Turkey 2018 Yer: Haliç Kongre Merkezi Tarih: 16-18 Kasım Saat: 10:00 14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 20 Kasım Saat: 09:00 Bilişim Zirvesi  Yer: İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 21-22 Kasım Saat: 10:00 Perakende Günleri  Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 28-29 Kasım Saat: 10:00 SOLARTR Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)  Tarih: 29-30 Kasım Saat: 10:00  

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 8 Kasım
Saat: 10:00

Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı

Yer: MediaCat Store, ZorluPSM
Tarih: 8 Kasım
Saat: 09:30

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 8 Kasım
Saat: 13:00

Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı

Yer: Vadistanbul Bulvar
Tarih: 13 Kasım
Saat: 13:00

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00

Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30

Kurum Kültürü Zirvesi

Yer: Moda Deniz Kulübü
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30

TÜRKKEP Basın Toplantısı

Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13:00

Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show

Yer: Hampton by Hilton Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14:00

Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00

14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00

Bilişim Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00

Perakende Günleri

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10:00

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Marmarbirlik,180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytin alımına başladıMarmarbirlik,180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytin alımına başladı
TÜSİAD/Kaleağası: Enflasyonla mücadele kararlı politikalar gerektirirTÜSİAD/Kaleağası: Enflasyonla mücadele kararlı politikalar gerektirir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Gayrimenkulde alım satıma yeni düzenleme

Gayrimenkulde alım satıma yeni düzenleme

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmarbirlik,180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytin alımına başladı

Marmarbirlik,180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytin alımına başladı

TÜSİAD/Kaleağası: Enflasyonla mücadele kararlı politikalar gerektirir

TÜSİAD/Kaleağası: Enflasyonla mücadele kararlı politikalar gerektirir

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

“Çin önümüzdeki 5 yılda 8 trilyonluk ithalat yapacak” 

“Çin önümüzdeki 5 yılda 8 trilyonluk ithalat yapacak” 

Volvo Trucks hızla artan e-ticaret talebi için "Vera"yı geliştirdi

Volvo Trucks hızla artan e-ticaret talebi için "Vera"yı geliştirdi

Araştırma: Aile şirketlerinin yüzde 71’i cirolarını arttırdı

Araştırma: Aile şirketlerinin yüzde 71’i cirolarını arttırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.