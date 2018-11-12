İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı "Düş Ortağım" Lansmanı
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 13 Kasım
Saat: 11:00
Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı
Yer: Vadistanbul Bulvar
Tarih: 13 Kasım
Saat: 13:00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı
Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30
Kurum Kültürü Zirvesi
Yer: Moda Deniz Kulübü
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30
TÜRKKEP Basın Toplantısı
Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13:00
Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show
Yer: Hampton by Hilton Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14:00
Design Week Turkey 2018
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00
14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00
Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00
Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00
SOLARTR
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10:00
Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...
Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı
MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak
Çorum'da 2.7 milyon tonluk bakır rezervi bulundu
Toyota orta vadede Avrupa’da rakipsiz görünüyor!
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
VW, Transporter'ı Ford Otosan fabrikasında üretmeyi hedefliyor
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum