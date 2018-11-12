FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 09:09 | Son Güncelleme

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı "Düş Ortağım" Lansmanı Yer: Conrad İstanbul Bosphorus Tarih: 13 Kasım  Saat: 11:00   Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı Yer: Vadistanbul Bulvar Tarih: 13 Kasım Saat: 13:00   Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi  Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli Tarih: 13-14 Kasım Saat: 10:00   Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı Yer: Four Seasons Otel Bosphorus Tarih: 14 Kasım Saat: 09:30   Kurum Kültürü Zirvesi Yer: Moda Deniz Kulübü Tarih: 14 Kasım Saat: 09:30   TÜRKKEP Basın Toplantısı Yer: Pera Palace Hotel Tarih: 14 Kasım Saat: 13:00   Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show Yer: Hampton by Hilton Bursa Tarih: 14 Kasım Saat: 14:00   Design Week Turkey 2018 Yer: Haliç Kongre Merkezi Tarih: 16-18 Kasım Saat: 10:00   14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 20 Kasım Saat: 09:00   Bilişim Zirvesi  Yer: İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 21-22 Kasım Saat: 10:00   Perakende Günleri  Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 28-29 Kasım Saat: 10:00   SOLARTR Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)  Tarih: 29-30 Kasım Saat: 10:00

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı "Düş Ortağım" Lansmanı

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih: 13 Kasım

Saat: 11:00

Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı

Yer: Vadistanbul Bulvar

Tarih: 13 Kasım

Saat: 13:00

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus

Tarih: 14 Kasım

Saat: 09:30

Kurum Kültürü Zirvesi

Yer: Moda Deniz Kulübü

Tarih: 14 Kasım

Saat: 09:30

TÜRKKEP Basın Toplantısı

Yer: Pera Palace Hotel

Tarih: 14 Kasım

Saat: 13:00

Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show

Yer: Hampton by Hilton Bursa

Tarih: 14 Kasım

Saat: 14:00

Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 16-18 Kasım

Saat: 10:00

14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09:00

Bilişim Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10:00

Perakende Günleri

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10:00

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Tarih: 29-30 Kasım

Saat: 10:00

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