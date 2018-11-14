FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 09:02 | Son Güncelleme

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi  Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli Tarih: 13-14 Kasım Saat: 10:00 Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı Yer: Four Seasons Otel Bosphorus Tarih: 14 Kasım Saat: 09:30 Kurum Kültürü Zirvesi Yer: Moda Deniz Kulübü Tarih: 14 Kasım Saat: 09:30 TÜRKKEP Basın Toplantısı Yer: Pera Palace Hotel Tarih: 14 Kasım Saat: 13:00 Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show Yer: Hampton by Hilton Bursa Tarih: 14 Kasım Saat: 14:00 Hepsiburada Basın Toplantısı Yer: Feriye Palas Tarih: 15 Kasım Saat: 09:30 Design Week Turkey 2018 Yer: Haliç Kongre Merkezi Tarih: 16-18 Kasım Saat: 10:00 14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 20 Kasım Saat: 09:00 Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası Tarih: 20 Kasım Saat: 10:00   Bilişim Zirvesi  Yer: İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 21-22 Kasım Saat: 10:00 Perakende Günleri  Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 28-29 Kasım Saat: 10:00 SOLARTR Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)  Tarih: 29-30 Kasım Saat: 10:00  

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00

Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30

Kurum Kültürü Zirvesi

Yer: Moda Deniz Kulübü
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30

TÜRKKEP Basın Toplantısı

Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13:00

Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show

Yer: Hampton by Hilton Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14:00

Hepsiburada Basın Toplantısı

Yer: Feriye Palas
Tarih: 15 Kasım
Saat: 09:30

Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00

14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00

Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları

Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası
Tarih: 20 Kasım
Saat: 10:00

Bilişim Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00

Perakende Günleri

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10:00

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