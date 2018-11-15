FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 09:06 | Son Güncelleme

Hepsiburada Basın Toplantısı Yer: Feriye Palas Tarih: 15 Kasım Saat: 09:30 İstanbul Ekonomi Zirvesi Basın Toplantısı Yer: Ortaköy Radisson Blu Otel Tarih: 15 Kasım Saat: 10:00 Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Zirvesi Yer: İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 14-15 Kasım Saat: 09:15 Design Week Turkey 2018 Yer: Haliç Kongre Merkezi Tarih: 16-18 Kasım Saat: 10:00 14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 20 Kasım Saat: 09:00 Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası Tarih: 20 Kasım Saat: 10:00 Bilişim Zirvesi Yer: İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 21-22 Kasım Saat: 10:00 B2CDirect’den Uluslararası İş Birliği Tarih: 27 Kasım Saat: 09:00 Perakende Günleri Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 28-29 Kasım Saat: 10:00 SOLARTR Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO) Tarih: 29-30 Kasım Saat: 10:00  

Hepsiburada Basın Toplantısı
Yer: Feriye Palas
Tarih: 15 Kasım
Saat: 09:30

İstanbul Ekonomi Zirvesi Basın Toplantısı
Yer: Ortaköy Radisson Blu Otel
Tarih: 15 Kasım
Saat: 10:00

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 14-15 Kasım
Saat: 09:15

Design Week Turkey 2018
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00

14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00

Türkiye-Almanya İlişkileri ve AB Sürecine Yansımaları
Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası
Tarih: 20 Kasım
Saat: 10:00

Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00

B2CDirect’den Uluslararası İş Birliği
Tarih: 27 Kasım
Saat: 09:00

Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00

SOLARTR
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10:00

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