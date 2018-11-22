FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 09:05 | Son Güncelleme

Bilişim Zirvesi Yer: İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 21-22 Kasım Saat: 10:00 Perakende Günleri Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 28-29 Kasım Saat: 10:00 SOLARTR Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO) Tarih: 29-30 Kasım Saat: 10:00  

Bilişim Zirvesi

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10:00

Perakende Günleri

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10:00

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Tarih: 29-30 Kasım

Saat: 10:00

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