İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilk dokuz ay değerlendirme toplantısı
Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi
Tarih: 4 Aralık
Saat: 10:00
Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi
Yer: İstanbul Hilton Bomonti’
Tarih: 5- 6 Aralık
Saat: 10:00
AmCham Türkiye/ABFT Gala Gecesi
Yer: The Ritz-Carlton Hotel Istanbul
Tarih: 7 Aralık
Saat: 18:30
Şeffaflık Ödülleri Konferansı
Yer: Elte World Prestige Hotel Taksim
Tarih: 11 Aralık
Saat: 09:00
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