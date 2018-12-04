FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 09:09 | Son Güncelleme

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilk dokuz ay değerlendirme toplantısı Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi Tarih: 4 Aralık Saat: 10:00   Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi Yer: İstanbul Hilton Bomonti’ Tarih: 5- 6 Aralık Saat: 10:00 AmCham Türkiye/ABFT Gala Gecesi Yer: The Ritz-Carlton Hotel Istanbul Tarih: 7 Aralık Saat: 18:30 Şeffaflık Ödülleri Konferansı Yer: Elte World Prestige Hotel Taksim Tarih: 11 Aralık Saat: 09:00    

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilk dokuz ay değerlendirme toplantısı
Yer: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Merkezi
Tarih: 4 Aralık
Saat: 10:00

Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi
Yer: İstanbul Hilton Bomonti’
Tarih: 5- 6 Aralık
Saat: 10:00

AmCham Türkiye/ABFT Gala Gecesi
Yer: The Ritz-Carlton Hotel Istanbul
Tarih: 7 Aralık
Saat: 18:30

Şeffaflık Ödülleri Konferansı
Yer: Elte World Prestige Hotel Taksim
Tarih: 11 Aralık
Saat: 09:00

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