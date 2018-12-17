İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı Basın Toplantısı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 17 Aralık
Saat: 11:00
2. Türkiye Altın Marka Ödülleri
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center
Tarih: 17 Aralık
Saat: 19:00
Capital500 Ödül Töreni
Yer: Conrad İstanbul Balo Salonu
Tarih: 17 Aralık
Saat: 19:00
BKM Gençlerde Finansal Okuryazarlık Toplantısı
Yer: BKM Akmerkez E3 Blok
Tarih: 19 Aralık
Saat: 09:30
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni
Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00
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