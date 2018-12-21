FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı Yer: Grand Hyatt İstanbul Tarih: 25 Aralık Saat: 10:00 Endeavor Türkiye ScaleUp Hızlandırma Programı Lansmanı Yer: Kolektif House Tarih: 21 Aralık Saat: 09:30 2018 Steptember Gönüllü Buluşması Yer: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Tarih: 21 Aralık Saat: 09:30 “Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli  Yer: Minevra Han Tarih: 21 Aralık Saat: 10:30 KAGİDER Girşimci Kasın Buluşmaları Yer: Hilton Maslak Tarih: 25 Aralık Saat: 10:00 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni Yer: BTSO Hizmet Binası Tarih: 25 Aralık Saat: 20:00 İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı Yer: İsveç Başkonsolosluğu Tarih: 8 Ocak Saat: 09:30 Kırtasiye-Ofis Fuarı  Yer: TÜYAP Kongre Merkezi Tarih: 20-24 Şubat Saat: 10:00

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00

Endeavor Türkiye ScaleUp Hızlandırma Programı Lansmanı

Yer: Kolektif House
Tarih: 21 Aralık
Saat: 09:30

2018 Steptember Gönüllü Buluşması

Yer: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Tarih: 21 Aralık
Saat: 09:30

“Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli

Yer: Minevra Han
Tarih: 21 Aralık
Saat: 10:30

KAGİDER Girşimci Kasın Buluşmaları

Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni

Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

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