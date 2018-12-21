İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00
Endeavor Türkiye ScaleUp Hızlandırma Programı Lansmanı
Yer: Kolektif House
Tarih: 21 Aralık
Saat: 09:30
2018 Steptember Gönüllü Buluşması
Yer: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Tarih: 21 Aralık
Saat: 09:30
“Türkiye’deki Suriyeliler” Paneli
Yer: Minevra Han
Tarih: 21 Aralık
Saat: 10:30
KAGİDER Girşimci Kasın Buluşmaları
Yer: Hilton Maslak
Tarih: 25 Aralık
Saat: 10:00
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni
Yer: BTSO Hizmet Binası
Tarih: 25 Aralık
Saat: 20:00
İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09:30
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00
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