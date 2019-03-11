İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri
Global GastroEkonomi Zirvesi
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 12 Mart
Saat: 08:00
Turkcell 25. Yıl Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel
Tarih: 12 Mart
Saat: 09:30
Nakitsiz Stadyum İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Tarih: 12 Mart
Saat: 11:30
25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 15-18 Mart
Saat: 10:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart
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