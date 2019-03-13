FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

OSD 45.

OSD 45. Genel Kurulu ve OSD Buluşmaları Toplantısı

Yer: Fairmont Quasar İstanbul
Tarih: 13 Mart
Saat: 13:30

İDDMİB Basın Toplantısı

Yer: Feriye Palace
Tarih: 14 Mart
Saat: 10:00

İKV "Diplomaside Kadın" Paneli

Yer: TOBB Plaza
Tarih: 14 Mart
Saat: 10:00

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 15-18 Mart
Saat : 10:00

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü

Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 16 Mart
Saat: 09:00

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08:30

İKMİB Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30

Automechanika İstanbul

Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30

TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart

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