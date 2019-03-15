İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 15-18 Mart
Saat : 10:00
TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü
Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 16 Mart
Saat: 09:00
Kaos Ortamında Geleceğe Hazırlanmak Paneli
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü
Tarih: 16 Mart
Saat: 10:30
Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08:30
İKMİB Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30
Automechanika İstanbul
Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30
SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı
Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu
Tarih: 19 Mart
Saat: 13:30
İFMİB Basın Toplantısı
Yer. Intercontinental Hotel