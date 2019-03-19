FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 09:01 | Son Güncelleme

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 19 Mart Saat: 08:30 İKMİB Basın Toplantısı Yer: Four Seasons Hotel  Tarih: 19 Mart Saat: 09:30 Automechanika İstanbul Yer: Swiss Otel The Bosphorus Tarih: 19 Mart Saat: 09:30 IAB Türkiye AdEX 2018 Dijital Reklam Yatırımları Raporu Duyurusu Yer: Pera Palas Tarih: 19 Mart Saat: 12:30 SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı  Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu Tarih: 19 Mart Saat: 13:30 BTM Sahne XL Yer: BTM Binası Tarih: 20 Mart Saat: 09:00 İFMİB Basın Toplantısı Yer.

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08:30

İKMİB Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30

Automechanika İstanbul

Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30

IAB Türkiye AdEX 2018 Dijital Reklam Yatırımları Raporu Duyurusu

Yer: Pera Palas
Tarih: 19 Mart
Saat: 12:30

SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı

Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu
Tarih: 19 Mart
Saat: 13:30

BTM Sahne XL

Yer: BTM Binası
Tarih: 20 Mart
Saat: 09:00

İFMİB Basın Toplantısı

Yer. Intercontinental Hotel

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)
"Elektrikte arz, talebi geçti""Elektrikte arz, talebi geçti"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

9 bin aile geçimini sağlıyordu! Dünyaya açılacak

9 bin aile geçimini sağlıyordu! Dünyaya açılacak

Erkunt, çiftçiye traktör kredisi desteği sunuyor

Erkunt, çiftçiye traktör kredisi desteği sunuyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor

THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)

"Elektrikte arz, talebi geçti"

"Elektrikte arz, talebi geçti"

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı

Malkara Et Kombinası törenle açıldı

Malkara Et Kombinası törenle açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.