İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08:30
İKMİB Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30
Automechanika İstanbul
Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30
IAB Türkiye AdEX 2018 Dijital Reklam Yatırımları Raporu Duyurusu
Yer: Pera Palas
Tarih: 19 Mart
Saat: 12:30
SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı
Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu
Tarih: 19 Mart
Saat: 13:30
BTM Sahne XL
Yer: BTM Binası
Tarih: 20 Mart
Saat: 09:00
İFMİB Basın Toplantısı
Yer. Intercontinental Hotel
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