FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

Istanbul Jewelry Show  Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi Tarih: 21-24 Mart Saat: 11:00 Türkiye Otelciler Biriği 23.

Istanbul Jewelry Show

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 21-24 Mart
Saat: 11:00

Türkiye Otelciler Biriği 23. Genel Kurulu

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Hotel
Tarih: 21 Mart
Saat: 10:00

Mercedes-Benz presents Özgür Masur

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 21 Mart
Saat: 19:30

Kadir Has Ödülleri

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30

TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10:00

Proses Emniyeti Sempozyumu

Yer: Fairmont Quasar
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30

13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi

Yer: Hilton convention Center
Tarih: 23-24 Mart
Saat: 10:00

Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi
Tarih: 25 Mart
Saat: 09:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart

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