İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Istanbul Jewelry Show
Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 21-24 Mart
Saat: 11:00
Kadir Has Ödülleri
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30
TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10:00
Proses Emniyeti Sempozyumu
Yer: Fairmont Quasar
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30
13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi
Yer: Hilton convention Center
Tarih: 23-24 Mart
Saat: 10:00
Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi
Yer: Grand Pera Emek Sahnesi
Tarih: 25 Mart
Saat: 09:00
Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 26 Mart
Saat: 09:00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart
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