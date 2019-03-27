FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 09:04 | Son Güncelleme

CDP İklim Değişikliği Konferansı Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye Tarih: 27 Mart Saat: 13:30 Asaf Savaş Akat Ödül Töreni ve Konferansı  Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Tarih: 27 Mart Saat: 14:00 Çarşamba Buluşmaları Ekonomi Söyleşileri: "Türkiye Ekonomisinin Geleceği" Paneli Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Konferans Salonu Tarih: 27 Mart Saat: 19:00 6.

CDP İklim Değişikliği Konferansı

Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye
Tarih: 27 Mart
Saat: 13:30

Asaf Savaş Akat Ödül Töreni ve Konferansı

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Tarih: 27 Mart
Saat: 14:00

Çarşamba Buluşmaları Ekonomi Söyleşileri: "Türkiye Ekonomisinin Geleceği" Paneli

Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Konferans Salonu
Tarih: 27 Mart
Saat: 19:00

6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"

Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas
Tarih: 28 Mart
Saat: 17:00

Petroleum İstanbul 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 10:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart

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