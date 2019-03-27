İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

CDP İklim Değişikliği Konferansı
Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye
Tarih: 27 Mart
Saat: 13:30
Asaf Savaş Akat Ödül Töreni ve Konferansı
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Tarih: 27 Mart
Saat: 14:00
Çarşamba Buluşmaları Ekonomi Söyleşileri: "Türkiye Ekonomisinin Geleceği" Paneli
Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Konferans Salonu
Tarih: 27 Mart
Saat: 19:00
6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"
Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas
Tarih: 28 Mart
Saat: 17:00
Petroleum İstanbul 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 10:00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart