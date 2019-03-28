İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"
Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas
Tarih: 28 Mart
Saat: 17:00
Square Group Lansmanı
Yer: Raffles İstanbul Zorlu Center
Tarih: 28 Mart
Saat: 19:30
IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 10:15
Petroleum İstanbul 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 10:00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart
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