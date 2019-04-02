FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 09:04 | Son Güncelleme

İstanbul Fintech Week Yer: Vodafone Arena Tarih: 2 Nisan Saat: 13:00 7.

İstanbul Fintech Week

Yer: Vodafone Arena
Tarih: 2 Nisan
Saat: 13:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

Anadolu Sigorta “Bir Usta Bin Usta” Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18:30

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08:30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:30

WpFest

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18:00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

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