FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

7.

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

SB’19 Istanbul Konferansı

Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 3-4 Nisan
Saat: 08:30

Anadolu Sigorta “Bir Usta Bin Usta” Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18:30

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı

Yer: Hilton Kozyatağı
Tarih: 9 Nisan
Saat: 09:00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08:30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:30

WpFest

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18:00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

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