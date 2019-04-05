FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Automechanika İstanbul Yer: TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi Tarih: 4-7 Nisan Saat: 11:00 DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 Finali Yer: İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane Binası Tarih: 8 Nisan Saat: 10:00 IoT EurAsia Zirvesi Yer: Hilton Bosphorus Tarih: 9 Nisan Saat: 10:00 Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı Yer: Hilton Kozyatağı Tarih: 9 Nisan Saat: 09:00 İşveren Markası Zirvesi Yer: Wyndham Grand Levent Tarih: 11 Nisan Saat: 08:30 Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı Yer: Raffles İstanbul Tarih: 11 Nisan Saat: 09:30 WpFest  Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Tarih: 11 Nisan Saat: 18:00 Dyson Basın Toplantısı Yer: Zorlu PSM Sky Lounge Tarih: 16 Nisan Saat: 18:00 Marketing Meetup 2019 Yer: Uniq İstanbul Tarih: 25 Nisan Saat: 10:00        

Automechanika İstanbul

Yer: TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 4-7 Nisan
Saat: 11:00

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 Finali

Yer: İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane Binası
Tarih: 8 Nisan
Saat: 10:00

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı

Yer: Hilton Kozyatağı
Tarih: 9 Nisan
Saat: 09:00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08:30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:30

WpFest

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18:00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
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