İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 Finali
Yer: İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane Binası
Tarih: 8 Nisan
Saat: 10:00
IoT EurAsia Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00
Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı
Yer: Hilton Kozyatağı
Tarih: 9 Nisan
Saat: 09:00
İşveren Markası Zirvesi
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08:30
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18:00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18:00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00