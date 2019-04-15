İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

SOSİAD Basın Toplantısı
Yer: Taksim Point Otel
Tarih: 15 Nisan
Saat: 10:00
Digital Age Summit 2019
Yer: Uniq Hall
Tarih: 16 Nisan
Saat: 10:00
Dyson Basın Toplantısı
Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18:00
Allianz Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:00
EMO Hannover Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30
BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları
Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-19 Nisan
Saat: 10:00
Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:00
MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Yer: Bosphorus Lounge
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10:00
Türkiye
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