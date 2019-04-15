FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

SOSİAD Basın Toplantısı Yer: Taksim Point Otel Tarih: 15 Nisan Saat: 10:00 Digital Age Summit 2019 Yer: Uniq Hall Tarih: 16 Nisan Saat: 10:00 Dyson Basın Toplantısı Yer: Zorlu PSM Sky Lounge Tarih: 16 Nisan Saat: 18:00 Allianz Türkiye Basın Toplantısı Yer: Feriye Cam Salon  Tarih: 17 Nisan Saat: 09:00 EMO Hannover Basın Toplantısı Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 17 Nisan Saat: 09:30 BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları  Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Tarih: 17-19 Nisan Saat: 10:00  Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ Tarih: 18 Nisan Saat: 09:00  MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı  Yer: Bosphorus Lounge Tarih: 18 Nisan Saat: 10:00 Türkiye

SOSİAD Basın Toplantısı

Yer: Taksim Point Otel
Tarih: 15 Nisan
Saat: 10:00

Digital Age Summit 2019

Yer: Uniq Hall
Tarih: 16 Nisan
Saat: 10:00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge
Tarih: 16 Nisan
Saat: 18:00

Allianz Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:00

EMO Hannover Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30

BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları

Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-19 Nisan
Saat: 10:00

Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:00

MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı

Yer: Bosphorus Lounge
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10:00

Türkiye

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