İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Allianz Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Feriye Cam Salon
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:00
Kordsa & Continental CoKoon Lansmanı
Yer: Grand Hyatt İstanbul, Efes Bizans Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Proje Tanıtımı
Yer: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30
EMO Hannover Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30
Rockwell Automation Innovation & Technology Forum
Yer: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel
Tarih: 17 Nisan
Saat: 10:30
BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları
Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-19 Nisan
Saat: 10:00
Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:00
Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası Etkinliği
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Şişli
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:30
MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Yer: Bosphorus Lounge
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10:00
Türkiye
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