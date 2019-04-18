İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları
Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-19 Nisan
Saat: 10:00
Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:00
Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası Etkinliği
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Şişli
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:30
MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Yer: Bosphorus Lounge
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10:00
Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması Ödül Töreni
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 18 Nisan
Saat: 18:30
Sompo Japan Sigorta'dan Yerküreye Saygı Projesi Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 19 Nisan
Saat: 10:00
Türkiye
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