İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Otokar Basın Toplantısı
Yer: Otokar Sakarya Fabrikası
Tarih: 24 Nisan
Saat: 08:45
TÜBİSAD “Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2018” Duyurusu
Yer: Radisson Blu Hotel Şişli /Terrace Meeting Room 1
Tarih: 24 Nisan
Saat: 09:30
CIES ‘’İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi’’ Projesi Basın Toplantısı
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 24 Nisan
Saat: 10:00
Aaon Hewitt En iyi İşyerleri Duyurusu
Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Tarih: 24 Nisan
Saat: 16:00
Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Araştırması Basın Toplantısı
Yer: Point Hotel Taksim
Tarih: 25 Nisan
Saat: 09:00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00
ICSG İstanbul 2019
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00
ECE Türkiye Uluslararası Perakende Günü
Yer: Beşiktaş Four Seasons
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00
TÜSİAD Uluslararası Vergi Konferansı: Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler
Yer: Tekfen Tower İstanbul
Tarih: 26 Nisan
Saat: 09:00
EASY Software AG Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Otel - Pre Function Salonu
Tarih: 26 Nisan
Saat: 10:00
Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu
Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 27 Nisan
Saat: 09:00
Yıldız Teknopark StarsUp’19
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00
Türkiye İnovasyon Haftası
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
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