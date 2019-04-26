İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD Uluslararası Vergi Konferansı: Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler
Yer: Tekfen Tower İstanbul
Tarih: 26 Nisan
Saat: 09:00
EASY Software AG Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Otel - Pre Function Salonu
Tarih: 26 Nisan
Saat: 10:00
2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Tanıtım Toplantısı
Yer: Ankara Crown Plaza Otel
Tarih: 26 Nisan
Saat: 10:00
Türkiye- Adıgey İş Forumu
Yer: River Plaza
Tarih: 26 Nisan
Saat: 14:30
"Tabandan Yukarıya Çevre Mücadeleleri ve Sürdürülebilirliğe Doğru Dönüşümler" Toplantısı
Yer: Studio-X İstanbul
Tarih: 26 Nisan
Saat: 16:30
Uluslararası İş Kazaları Kongresi
Yer: SwissOtel The Bosphorus İstanbul
Tarih: 26-27 Nisan
Saat: 08:30
TÜRKKEP Blockchain Fikir Maratonu
Yer: Yeditepe Üniversitesi Gelecek Merkezi Çadırı
Tarih: 27 Nisan
Saat: 09:00
Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu
Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 27 Nisan
Saat: 09:00
8. Ar-GE Proje Pazarı Ödül Töreni
Yer: Dış Ticaret Kompleksi - Konferans Salonu
Tarih: 27 Nisan
Saat: 17:30
Global Liderlik Forumu
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
Tarih: 27-28 Nisan
Saat: 09:00
TEV “Hukukçunun Eğitimi Toplumun Geleceği” Projesi Tanıtımı
Yer: Divan İstanbul City Hotel
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:00
Torunlar GYO - Hilton İmza Töreni
Yer: Mall of İstanbul
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:00
İTÜ Vodafone Future Lab Açılışı
Yer: İTÜ Ayazağa Kampüsü Bilgi Teknolojileri Merkezi
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:15
BAGİDER Bebek Ürünleri Standartları Farkındalık Kampanyası Duyurusu
Yer: Point Otel Bosphorus
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:30
İSO Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi Tanıtım Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 29 Nisan
Saat: 14:00
Istrade 2019
Yer: Raffles Otel
Tarih: 29-30 Nisan
Saat: 10:00
TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018” Raporu Duyurusu
Yer: Fairmont Quasar Hotel / Elara Meetingroom
Tarih: 30 Nisan
Saat: 09:30
Türkiye Sigorta Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yer: Sheraton Grand Ataşehir
Tarih: 30 Nisan
Saat: 13:00
HTC Vive ve HTC Vive Pro Lansmanı
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Galat Yerleşkesi
Tarih: 30 Nisan
Saat: 20:30
İSO 14. Sanayi Kongresi
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00
Türkiye Otelciler Birliği Geleneksel Öğle Yemeği
Yer: Intercontinental Hotel İstanbul
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 12:15
Yıldız Teknopark StarsUp’19
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00
24. İnsan Kaynakları Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00
Keşif Dünyası Bilim Atölyesi
Yer: Bursa Tüyap Fuar Merkezi
Tarih: 02-05 Mayıs
Saat: 10:00
Türkiye İnovasyon Haftası
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
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