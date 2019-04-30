FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

Istrade 2019 Yer: Raffles Otel Tarih: 29-30 Nisan Saat: 10:00 TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018” Raporu Duyurusu Yer:  Fairmont Quasar Hotel / Elara Meetingroom Tarih: 30 Nisan Saat: 09:30 Türkiye Sigorta Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Yer: Sheraton Grand Ataşehir  Tarih: 30 Nisan Saat: 13:00  HTC Vive ve HTC Vive Pro Lansmanı Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Galat Yerleşkesi Tarih: 30 Nisan Saat: 20:30  14.

Istrade 2019

Yer: Raffles Otel
Tarih: 29-30 Nisan
Saat: 10:00

TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018” Raporu Duyurusu

Yer: Fairmont Quasar Hotel / Elara Meetingroom
Tarih: 30 Nisan
Saat: 09:30

Türkiye Sigorta Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yer: Sheraton Grand Ataşehir
Tarih: 30 Nisan
Saat: 13:00

HTC Vive ve HTC Vive Pro Lansmanı

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Galat Yerleşkesi
Tarih: 30 Nisan
Saat: 20:30

14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 30 Nisan-03 Mayıs
Saat: 10:00

İSO 14. Sanayi Kongresi

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00

URAK “İllerarası Rekabetçilik Endeksi" Sonuçları Duyurusu

Yer: Divan İstanbul Otel Elmadağ
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00

Türkiye Otelciler Birliği Geleneksel Öğle Yemeği

Yer: Intercontinental Hotel İstanbul
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 12:15

Anadolu Hayat Emeklilik “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler" Sergi Açılışı

Yer: Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi 1. Kat Sergi Alanı
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 19:00

Yıldız Teknopark StarsUp’19

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00

24. İnsan Kaynakları Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00

Microstrategy Sempozyumu

Yer: Shanri-La Otel
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 09:00

Keşif Dünyası Bilim Atölyesi

Yer: Bursa Tüyap Fuar Merkezi
Tarih: 02-05 Mayıs
Saat: 10:00

Türkiye İnovasyon Haftası

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00

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