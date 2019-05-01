İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 30 Nisan-03 Mayıs
Saat: 10:00
Kartlı Ödeme Sistemlerinde Güvenlik - PCI DAY 2019
Yer: Fairmont Quasar
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 08:30
Kobilerde Dijitalleşme ve E-ihracat Forumu
Yer: Movenpick Hotel 4. Levent
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 09:30
İSO 14. Sanayi Kongresi
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00
URAK “İllerarası Rekabetçilik Endeksi" Sonuçları Duyurusu
Yer: Divan İstanbul Otel Elmadağ
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00
Sabancı Üniversitesi ve ASPİLSAN Enerji İşbirliği Protokolü İmza Töreni
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 11:00
Türkiye Otelciler Birliği Geleneksel Öğle Yemeği
Yer: Intercontinental Hotel İstanbul
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 12:15
Bilgisayarlar Her Yerde, Yapay Zeka Yükselişte Semineri
Yer: Wyndham Hotel, Levent
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 13:30
Anadolu Hayat Emeklilik “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler" Sergi Açılışı
Yer: Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi 1. Kat Sergi Alanı
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 19:00
AYD "Takastan Paraya, Agoradan Çarşıya, Bedestenden AVM’ye ALIŞVERİŞ" Kitap Lansmanı
Yer: İstinye Park / Masa Restaurant
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 19:00
Yıldız Teknopark StarsUp’19
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00
24. İnsan Kaynakları Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00
Keşif Dünyası Bilim Atölyesi
Yer: Bursa Tüyap Fuar Merkezi
Tarih: 02-05 Mayıs
Saat: 10:00
Microstrategy Sempozyumu
Yer: Shanri-La Otel
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 09:00
OPPO Reno Serisi Tanıtımı
Yer: Frankie İstanbul
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 10:00
Türkiye İnovasyon Haftası
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
Mathletic 2019
Yer: TAF İstanbul Ataköy Atletizm Salonu
Tarih: 4 Mayıs
Saat: 10:00
Gastroweekend @Akaretler
Yer: Akaretler Sıraevler
Tarih: 04-05 Mayıs
Saat: 12:00
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00
Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"
Yer: Akbank Sanat
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30
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