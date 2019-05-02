FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

14.

14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 30 Nisan-03 Mayıs
Saat: 10:00

Kartlı Ödeme Sistemlerinde Güvenlik - PCI DAY 2019

Yer: Fairmont Quasar
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 08:30

Kobilerde Dijitalleşme ve E-ihracat Forumu

Yer: Movenpick Hotel 4. Levent
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 09:30

İSO 14. Sanayi Kongresi

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00

URAK “İllerarası Rekabetçilik Endeksi" Sonuçları Duyurusu

Yer: Divan İstanbul Otel Elmadağ
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00

Sabancı Üniversitesi ve ASPİLSAN Enerji İşbirliği Protokolü İmza Töreni

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 11:00

Türkiye Otelciler Birliği Geleneksel Öğle Yemeği

Yer: Intercontinental Hotel İstanbul
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 12:15

Bilgisayarlar Her Yerde, Yapay Zeka Yükselişte Semineri

Yer: Wyndham Hotel, Levent
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 13:30

Anadolu Hayat Emeklilik “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler" Sergi Açılışı

Yer: Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi 1. Kat Sergi Alanı
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 19:00

AYD "Takastan Paraya, Agoradan Çarşıya, Bedestenden AVM’ye ALIŞVERİŞ" Kitap Lansmanı

Yer: İstinye Park / Masa Restaurant
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 19:00

Yıldız Teknopark StarsUp’19

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00

24. İnsan Kaynakları Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00

Keşif Dünyası Bilim Atölyesi

Yer: Bursa Tüyap Fuar Merkezi
Tarih: 02-05 Mayıs
Saat: 10:00

Microstrategy Sempozyumu

Yer: Shanri-La Otel
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 09:00

OPPO Reno Serisi Tanıtımı

Yer: Frankie İstanbul
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 10:00

Türkiye İnovasyon Haftası

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00

Mathletic 2019

Yer: TAF İstanbul Ataköy Atletizm Salonu
Tarih: 4 Mayıs
Saat: 10:00

Gastroweekend @Akaretler

Yer: Akaretler Sıraevler
Tarih: 04-05 Mayıs
Saat: 12:00

Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00

Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"

Yer: Akbank Sanat
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30

Altınkale Pamukkale'ye rakip olacakAltınkale Pamukkale'ye rakip olacak
MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecekMOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek
İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)
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