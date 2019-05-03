FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

14.

14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 30 Nisan-03 Mayıs
Saat: 10:00

Yıldız Teknopark StarsUp’19

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00

24. İnsan Kaynakları Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00

Keşif Dünyası Bilim Atölyesi

Yer: Bursa Tüyap Fuar Merkezi
Tarih: 02-05 Mayıs
Saat: 10:00

Microstrategy Sempozyumu

Yer: Shanri-La Otel
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 09:00

Paraguay Ticaret ve Yatırım Olanakları Toplantısı

Yer: River Plaza - Levent
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 09:30

OPPO Reno Serisi Tanıtımı

Yer: Frankie İstanbul
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 10:00

Türkiye İnovasyon Haftası

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00

Shift Up Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi

Yer: İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu
Tarih: 4 Mayıs
Saat: 09:00

Mathletic 2019

Yer: TAF İstanbul Ataköy Atletizm Salonu
Tarih: 4 Mayıs
Saat: 10:00

Gastroweekend @Akaretler

Yer: Akaretler Sıraevler
Tarih: 04-05 Mayıs
Saat: 12:00

EGM Bireysel Emeklilik Paneli

Yer: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası
Tarih: 6 Mayıs
Saat: 14:15

Connect for Creativity

Yer: ATÖLYE
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 19:00

TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması

Yer: CVK Park Bosphorus Otel
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 09:30

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı

Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00

Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00

Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"

Yer: Akbank Saabt
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30

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