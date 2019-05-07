FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 09:11 | Son Güncelleme

Podcast Summit 2019 Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Tarih: 6-7 Mayıs Saat: 10:30 TÜSİAD 6.

Podcast Summit 2019

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 6-7 Mayıs
Saat: 10:30

TÜSİAD 6. Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 09:30

Connect for Creativity

Yer: ATÖLYE
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 19:00

TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması

Yer: CVK Park Bosphorus Otel
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 09:30

İklim Kafe Konuşmaları: "Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak"

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 18:00

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı

Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00

Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00

Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"

Yer: Akbank Sanat
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisiEximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Dev projede flaş gelişme!

Dev projede flaş gelişme!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Kredi kullananlar dikkat

Kredi kullananlar dikkat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

“Kadınların iş hayatında desteklenmesi için daha fazla kreş açılmalı”

“Kadınların iş hayatında desteklenmesi için daha fazla kreş açılmalı”

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.74'e geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.74'e geriledi

Türkiye, blokzincir teknolojisini ihraç edecek

Türkiye, blokzincir teknolojisini ihraç edecek

Darüşşafaka Robot Kulübü İnovasyon Haftası’nda Şampiyonluk Kupası’nı aldı

Darüşşafaka Robot Kulübü İnovasyon Haftası’nda Şampiyonluk Kupası’nı aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.