İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Podcast Summit 2019
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 6-7 Mayıs
Saat: 10:30
TÜSİAD 6. Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 09:30
Connect for Creativity
Yer: ATÖLYE
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 19:00
TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması
Yer: CVK Park Bosphorus Otel
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 09:30
İklim Kafe Konuşmaları: "Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak"
Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 18:00
KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı
Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00
Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"
Yer: Akbank Sanat
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30
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