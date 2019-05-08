İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması
Yer: CVK Park Bosphorus Otel
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 09:30
İklim Kafe Konuşmaları: "Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak"
Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 18:00
8. İK’da Yeni Yaklaşımlar Etkinliği
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 09:00
KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı
Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00
Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"
Yer: Akbank Saabt
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30
Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul
Tarih: 10-11 Mayıs
Saat: 08:30
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum