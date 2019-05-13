İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEMA "Arılar Varsa Yarınlar Var" Proje Lansmanı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30
TOÇEV Çalıştay Raporu
Yer: Toçev Merkez Ofis
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:45
Kolektif Stories
Yer: Kolektif House Levent
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 19:00
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18.Olağan Genel Kurulu
Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 17:00
TİM Karadeniz Meclisi Basın Gezisi
Yer: İstanbul Havalimanı
Tarih: 18-19 Mayıs
Saat: 09:10
İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli
Yer: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00
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