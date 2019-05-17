İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Happy Nest ile Doğal Yaşam Günleri
Yer: Vadistanbul Moda Caddesi
Tarih: 17-18-19 Mayıs
Saat: 10:00
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18.Olağan Genel Kurulu
Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 17:00
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 27. Olağan Genel Kurulu
Yer: Anadolu Hotels Esenboğa Thermal
Tarih: 17-18-19 Mayıs
Saat: 09:30
TİM Karadeniz Meclisi Basın Gezisi
Yer: İstanbul Havalimanı
Tarih: 18-19 Mayıs
Saat: 09:10
İHKİB Ödül Töreni
Yer: Four Seasons Otel
Tarih: 21 Mayıs
Saat: 20:00
Brisa Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Yer: Hilton Maslak
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:30
İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli
Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00
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