FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 09:09 | Son Güncelleme

Happy Nest ile Doğal Yaşam Günleri  Yer: Vadistanbul Moda Caddesi Tarih: 17-18-19 Mayıs Saat: 10:00 Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18.Olağan Genel Kurulu  Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center  Tarih: 17 Mayıs Saat: 17:00 Türkiye Ziraat Odaları Birliği 27.

Happy Nest ile Doğal Yaşam Günleri

Yer: Vadistanbul Moda Caddesi
Tarih: 17-18-19 Mayıs
Saat: 10:00

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18.Olağan Genel Kurulu

Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 17:00

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 27. Olağan Genel Kurulu

Yer: Anadolu Hotels Esenboğa Thermal
Tarih: 17-18-19 Mayıs
Saat: 09:30

TİM Karadeniz Meclisi Basın Gezisi

Yer: İstanbul Havalimanı
Tarih: 18-19 Mayıs
Saat: 09:10

İHKİB Ödül Töreni

Yer: Four Seasons Otel
Tarih: 21 Mayıs
Saat: 20:00

Brisa Yıllık Değerlendirme Toplantısı

Yer: Hilton Maslak
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:30

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

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