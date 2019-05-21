FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 09:02 | Son Güncelleme

İHKİB Ödül Töreni Yer: Four Seasons Otel  Tarih: 21 Mayıs Saat: 20:00 IT’s My Life Yapı Kredi Bilişim Teknolojileri Buluşması Yer: Yapı Kredi Bankacılık Üssü Tarih: 22 Mayıs Saat: 09:00 Brisa Yıllık Değerlendirme Toplantısı  Yer: Hilton Maslak  Tarih: 22 Mayıs Saat: 09:30 "Türkiye Ekonomisi Nereye?

İHKİB Ödül Töreni

Yer: Four Seasons Otel
Tarih: 21 Mayıs
Saat: 20:00

IT’s My Life Yapı Kredi Bilişim Teknolojileri Buluşması

Yer: Yapı Kredi Bankacılık Üssü
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:00

Brisa Yıllık Değerlendirme Toplantısı

Yer: Hilton Maslak
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:30

"Türkiye Ekonomisi Nereye? Krizden Çıkış Yolları” Paneli

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 14:00

İSO Aylık Olağan Toplantısı

Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 18:00

TÜSİAD "Türkiye Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar” Konferansı

Yer: InterContinental İstanbul
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 09:30

İSO “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018” Sonuçları Duyurusu

Yer: İSO Oakule Meclis Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 09:30

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

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