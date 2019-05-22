İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

IT’s My Life Yapı Kredi Bilişim Teknolojileri Buluşması
Yer: Yapı Kredi Bankacılık Üssü
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:00
Brisa Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Yer: Hilton Maslak
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:30
"Türkiye Ekonomisi Nereye? Krizden Çıkış Yolları” Paneli
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 14:00
İSO Aylık Olağan Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 18:00
TÜSİAD "Türkiye Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar” Konferansı
Yer: InterContinental İstanbul
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 09:30
TÜDAV “Denizi Şansa Bırakma” Kampanyası Basın Toplantısı
Yer: Deniz Müzesi Süleyman Nutki Konferans Salonu
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 13:00
İSO “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018” Sonuçları Duyurusu
Yer: İSO Oakule Meclis Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 09:30
İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli
Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00
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