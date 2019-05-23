İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

China HomeLife Turkey 2019
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 23-25 Mayıs
Saat: 10:00
Uluslararası JCI Türkiye’nin En Başarılı On Genci Ödül Töreni
Yer: Nurol Tower
Tarih: 25 Mayıs
Saat: 14:00
İTÜ Fashion Show 2019
Yer: The Ritz Carlton
Tarih: 26 Mayıs
Saat: 20:15
Kadir Has Üniversitesi 3. “Herkese Açık Kolokyum”
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü - Fener Salonu
Tarih: 27 Mayıs
Saat: 16:00
ICCI 2019
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09:00
İSO “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018” Sonuçları Duyurusu
Yer: İSO Odakule Meclis Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 09:30
Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Kampüsü, Oditoryum Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 10:30
Türkiye Sigortalar Birliği Paneli
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 14:30
A.L.F.A. Awards Customer Brands Ödül Töreni
Yer: Yapı Kredi bomontiada Atölye
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 18:30
Global Wellness Day Basın Toplantısı
Yer: Swissôtel Chalet
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 10:00
Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon Lansmanı
Yer: Eski Büyükdere İskelesi, Sarıyer
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 11:00
İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli
Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30
Uluslararası Şeffaflık Derneği Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomi Paneli ve 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yer: Hergüner-Bilgen-Özeke Avukatlık Ortaklığı Konferans Salonu
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 15:30
ÖRAV Sohbetleri "50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız"
Yer: SALT Galata
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 18:30
İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli
Yer: TOBB Plaza
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09:30
INTERCEM Konferansı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09:00
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00
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