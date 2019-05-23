FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 18:27 | Son Güncelleme

China HomeLife Turkey 2019 Yer: İstanbul Fuar Merkezi Tarih: 23-25 Mayıs Saat: 10:00 Uluslararası JCI Türkiye’nin En Başarılı On Genci Ödül Töreni Yer: Nurol Tower  Tarih: 25 Mayıs Saat: 14:00 İTÜ Fashion Show 2019 Yer: The Ritz Carlton Tarih: 26 Mayıs Saat: 20:15 Kadir Has Üniversitesi 3.

China HomeLife Turkey 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 23-25 Mayıs
Saat: 10:00

Uluslararası JCI Türkiye’nin En Başarılı On Genci Ödül Töreni

Yer: Nurol Tower
Tarih: 25 Mayıs
Saat: 14:00

İTÜ Fashion Show 2019

Yer: The Ritz Carlton
Tarih: 26 Mayıs
Saat: 20:15

Kadir Has Üniversitesi 3. “Herkese Açık Kolokyum”

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü - Fener Salonu
Tarih: 27 Mayıs
Saat: 16:00

ICCI 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09:00

İSO “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018” Sonuçları Duyurusu

Yer: İSO Odakule Meclis Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 09:30

Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Kampüsü, Oditoryum Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 10:30

Türkiye Sigortalar Birliği Paneli

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 14:30

A.L.F.A. Awards Customer Brands Ödül Töreni

Yer: Yapı Kredi bomontiada Atölye
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 18:30

Global Wellness Day Basın Toplantısı

Yer: Swissôtel Chalet
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 10:00

Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon Lansmanı

Yer: Eski Büyükdere İskelesi, Sarıyer
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 11:00

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30

Uluslararası Şeffaflık Derneği Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomi Paneli ve 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yer: Hergüner-Bilgen-Özeke Avukatlık Ortaklığı Konferans Salonu
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 15:30

ÖRAV Sohbetleri "50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız"

Yer: SALT Galata
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 18:30

İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli

Yer: TOBB Plaza
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09:30

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09:00

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

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