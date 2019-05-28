FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 09:02 | Son Güncelleme

ICCI 2019 Yer: İstanbul Fuar Merkezi Tarih: 28-30 Mayıs Saat: 09:00 İSO “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018” Sonuçları Duyurusu Yer: İSO Oakule Meclis Salonu Tarih: 28 Mayıs Saat: 09:30 İDO & VIA Basın Toplantısı  Yer: Yenikapı İDO İskelesi Tarih: 28 Mayıs Saat: 10:00 Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Kampüsü, Oditoryum Salonu Tarih: 28 Mayıs Saat: 10:30 Türkiye Sigortalar Birliği Paneli Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 28 Mayıs Saat: 14:30 4.

ICCI 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09:00

İSO “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018” Sonuçları Duyurusu

Yer: İSO Oakule Meclis Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 09:30

İDO & VIA Basın Toplantısı

Yer: Yenikapı İDO İskelesi
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 10:00

Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Kampüsü, Oditoryum Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 10:30

Türkiye Sigortalar Birliği Paneli

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 14:30

4. Doğa ve İklim Söyleşisi

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 18:00

A.L.F.A. Awards Customer Brands Ödül Töreni

Yer: Yapı Kredi bomontiada Atölye
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 18:30

Global Wellness Day Basın Toplantısı

Yer: Swissôtel Chalet
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 10:00

Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon Lansmanı

Yer: Eski Büyükdere İskelesi, Sarıyer
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 11:00

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30

Uluslararası Şeffaflık Derneği Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomi Paneli ve 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yer: Hergüner-Bilgen-Özeke Avukatlık Ortaklığı Konferans Salonu
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 15:30

ÖRAV Sohbetleri "50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız"

Yer: SALT Galata
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 18:30

İstanbul Blockchain Okulu Projesi Basın Lansmanı

Yer: İnogar
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09:00

İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli

Yer: TOBB Plaza
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09:30

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09:00

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

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