FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

VeeamON Forum Türkiye 2019  Yer: İstanbul Wyndham Levent Tarih: 12 Haziran Saat: 09:00 İSO 5.

VeeamON Forum Türkiye 2019

Yer: İstanbul Wyndham Levent
Tarih: 12 Haziran
Saat: 09:00

İSO 5. Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Genişletilmiş Sektör Toplantısı

Yer: İSO Odakule - Fazıl Zobu Meclis Salonu
Tarih: 12 Haziran
Saat: 10:00

TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi Kapanış Etkinliği

Yer: Koç Müzesi
Tarih: 12 Haziran
Saat: 10:00

Pınar Su Basın Toplantısı

Yer: Sakıp Sabancı Müzesi
Tarih: 12 Haziran
Saat: 18:00

Ro-Ro Gemisi İsim Verme Töreni

Yer: DFDS Pendik Limanı
Tarih: 13 Haziran
Saat: 09:30

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Bursiyerleri Tanıtımı

Yer: Divan İstanbul Elmadağ
Tarih: 13 Haziran
Saat: 10:30

IICEC "Türkiye'nin Gaz Merkezi Olma Hedefindeki Eksik Parça" Semineri

Yer: Minevra Palas
Tarih: 13 Haziran
Saat: 17:30

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

4x4 Dünyası Offroad Fest

Yer:Bolu-Mudurnu
Tarih: 14-16 Haziran
Saat: 14:00

DenizBank ve A101 İşbirliği Töreni

Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10:00

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği

Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Tarih: 19 Haziran
Saat: 19:00

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni

Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09:00

ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18:00

3. Uluslararası CEF Konferansı

Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10:00

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