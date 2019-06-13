İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ro-Ro Gemisi İsim Verme Töreni
Yer: DFDS Pendik Limanı
Tarih: 13 Haziran
Saat: 09:30
Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Bursiyerleri Tanıtımı
Yer: Divan İstanbul Elmadağ
Tarih: 13 Haziran
Saat: 10:30
IICEC "Türkiye'nin Gaz Merkezi Olma Hedefindeki Eksik Parça" Semineri
Yer: Minevra Palas
Tarih: 13 Haziran
Saat: 17:30
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00
4x4 Dünyası Offroad Fest
Yer:Bolu-Mudurnu
Tarih: 14-16 Haziran
Saat: 14:00
DenizBank ve A101 İşbirliği Töreni
Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10:00
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği
Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Tarih: 19 Haziran
Saat: 19:00
Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni
Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09:00
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak
Yer: İstanbul Sanayi Odası
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09:00
ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18:00
3. Uluslararası CEF Konferansı
Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10:00
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