FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 09:06 | Son Güncelleme

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu Tarih: 20 Haziran Saat: 09:00 ininal-Visa İş Birliği Toplantısı Yer: Joint Idea Kanyon Tarih: 20 Haziran Saat: 09:30 Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı Yer: Feriye  Tarih: 20 Hazian Saat: 10:00 MÜSİAD Malezya’da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri Yer: MÜSİAD Genel Merkezi  Tarih: 20 Haziran Saat: 10:00 SHV Energy-İpragaz Basın Toplantısı Yer: Raffles Hotel Tarih: 20 Haziran Saat: 12:00 15.

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni

Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09:00

ininal-Visa İş Birliği Toplantısı

Yer: Joint Idea Kanyon
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09:30

Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Feriye
Tarih: 20 Hazian
Saat: 10:00

MÜSİAD Malezya’da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri

Yer: MÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 20 Haziran
Saat: 10:00

SHV Energy-İpragaz Basın Toplantısı

Yer: Raffles Hotel
Tarih: 20 Haziran
Saat: 12:00

15. BeautyEurasia Konferansı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10:00

Hello Tomorrow Global Challenge Lansmanı

Yer: Kolektif House Levent
Tarih: 20 Haziran
Saat: 18:30

Girişimcilik Ve İş Dünyası Ekosistemine İlham Veren Başarılı İş İnsanlarıyla Sohbetler: Süleyman Orakçıoğlu

Yer: Servcorp
Tarih: 26 Haziran
Saat: 17:30

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak

Yer: İstanbul Sanayi Odası
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09:00

TİM "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" Paneli

Yer: Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği / Mavi Salon
Tarih: 27 Haziran
Saat: 13:30

ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18:00

3. Uluslararası CEF Konferansı

Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10:00

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