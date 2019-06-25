FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

INTERCEM Konferansı Yer:   Hilton İstanbul Bomonti Hotel Tarih: 25 Haziran Saat : 10:00 INTERCEM Konferansı Yer:   Hilton İstanbul Bomonti Hotel Tarih: 25 Haziran Saat:  09:00 MediaMarkt Türkiye Yer:   Tekfen Tower / Levent Tarih: 25 Haziran Saat:  12:00 İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yer:   İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu Tarih: 26 Haziran Saat:  15:00 SOSİAD - Dünya soğutma günü Yer:   Point Hotel Taksim Tarih: 26 Haziran Saat:  16:00 Damat & Tween ve D’s Yer:   Tekfen Tower, 8.kat/Levent Tarih: 26 Haziran Saat:  17.30 Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yer:   İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu Tarih: 27 Haziran Saat:  9:00

INTERCEM Konferansı

Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat : 10:00

INTERCEM Konferansı

Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat: 09:00

MediaMarkt Türkiye

Yer: Tekfen Tower / Levent
Tarih: 25 Haziran
Saat: 12:00

İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Yer: İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Haziran
Saat: 15:00

SOSİAD - Dünya soğutma günü

Yer: Point Hotel Taksim
Tarih: 26 Haziran
Saat: 16:00

Damat & Tween ve D’s

Yer: Tekfen Tower, 8.kat/Levent
Tarih: 26 Haziran
Saat: 17.30

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Haziran
Saat: 9:00

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
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