İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

INTERCEM Konferansı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat : 10:00
INTERCEM Konferansı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat: 09:00
MediaMarkt Türkiye
Yer: Tekfen Tower / Levent
Tarih: 25 Haziran
Saat: 12:00
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Yer: İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Haziran
Saat: 15:00
SOSİAD - Dünya soğutma günü
Yer: Point Hotel Taksim
Tarih: 26 Haziran
Saat: 16:00
Damat & Tween ve D’s
Yer: Tekfen Tower, 8.kat/Levent
Tarih: 26 Haziran
Saat: 17.30
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Haziran
Saat: 9:00
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