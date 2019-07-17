FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Turkcell basın toplantısı  Tarih :17 Temmuz Yer   :Fairmont Quasar İstanbul Saat  :10:00  Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı Tarih :23 Temmuz Yer   :Dilovası/Kocaeli Saat  :11:00

Turkcell basın toplantısı

Tarih :17 Temmuz
Yer :Fairmont Quasar İstanbul
Saat :10:00

Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı

Tarih :23 Temmuz
Yer :Dilovası/Kocaeli
Saat :11:00

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