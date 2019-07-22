FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 09:01 | Son Güncelleme

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi Tarih :22 Temmuz Yer   :İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi Saat  :10.00 Sabancı Vakfı / Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Konseri Yer           : İş Sanat Konser Salonu, Levent Tarih        : 22 Temmuz Pazartesi Saat         : 20:00 Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı Yer           : Dilovası / İzmit Tarih        : 23 Temmuz Salı Saat         : 11:00 KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı Tarih :24 Temmuz Yer   :Divan İstanbul Otel Saat  :10.30 İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısı Tarih :24 Temmuz Yer   :İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu Saat  :15.00 Galataport İstanbul Tanıtım Basın Toplantısı Yer          : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi Tarih       : 25 Temmuz Perşembe Saat        : 10.00 Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Tarih :25 Temmuz Yer   :Radisson Blu Hotel Vadistanbul Saat  :12.00 Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi Yer        : Feriye Lokantası Tarih     : 26 Temmuz Cuma Saat      : 09:30 Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni Yer         : Çırağan Sarayı Tarih      : 26 Temmuz Cuma Saat       : 18:00 Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı Yer         : Ritz Carlton Istanbul Tarih      : 31 Temmuz Çarşamba Saat       : 09:00   

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi

Tarih :22 Temmuz
Yer :İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi
Saat :10.00

Sabancı Vakfı / Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Konseri
Yer : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Tarih : 22 Temmuz Pazartesi
Saat : 20:00

Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı
Yer : Dilovası / İzmit
Tarih : 23 Temmuz Salı
Saat : 11:00

KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı

Tarih :24 Temmuz
Yer :Divan İstanbul Otel
Saat :10.30

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısı

Tarih :24 Temmuz
Yer :İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat :15.00

Galataport İstanbul Tanıtım Basın Toplantısı

Yer : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Tarih : 25 Temmuz Perşembe
Saat : 10.00

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)

Tarih :25 Temmuz
Yer :Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat :12.00

Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi
Yer : Feriye Lokantası
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 09:30

Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni
Yer : Çırağan Sarayı
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 18:00

Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı
Yer : Ritz Carlton Istanbul
Tarih : 31 Temmuz Çarşamba
Saat : 09:00

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