İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi
Tarih :22 Temmuz
Yer :İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi
Saat :10.00
Sabancı Vakfı / Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Konseri
Yer : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Tarih : 22 Temmuz Pazartesi
Saat : 20:00
Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı
Yer : Dilovası / İzmit
Tarih : 23 Temmuz Salı
Saat : 11:00
KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı
Tarih :24 Temmuz
Yer :Divan İstanbul Otel
Saat :10.30
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısı
Tarih :24 Temmuz
Yer :İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat :15.00
Galataport İstanbul Tanıtım Basın Toplantısı
Yer : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Tarih : 25 Temmuz Perşembe
Saat : 10.00
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)
Tarih :25 Temmuz
Yer :Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat :12.00
Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi
Yer : Feriye Lokantası
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 09:30
Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni
Yer : Çırağan Sarayı
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 18:00
Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı
Yer : Ritz Carlton Istanbul
Tarih : 31 Temmuz Çarşamba
Saat : 09:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum