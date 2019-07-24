İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı
Tarih :24 Temmuz
Yer :Divan İstanbul Otel
Saat :10.30
L'Oréal Türkiye Basın Toplantısı
Tarih :24 Temmuz
Yer :Sakıp Sabancı Müzesi The Seed - Emirgan
Saat :14.00
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı
Tarih :24 Temmuz
Yer :İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat :15.00
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Tarih :25 Temmuz
Yer :Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat :12.00
Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi
Yer : Feriye Lokantası
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 09:30
FLO Mağazacılık basın toplantısı
Yer : Raffles Hotel, Orkide Salonu
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 10:00
Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni
Yer : Çırağan Sarayı
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 18:00
Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı
Yer : Ritz Carlton Istanbul
Tarih : 31 Temmuz Çarşamba
Saat : 09:00
GASTROKÖY
Tarih :26 Temmuz
Yer :Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat :12.00
ATAMEKEN
Tarih :31 Temmuz
Yer :Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat :09.00
Afet Direnci Araştırma Lansmanı
Tarih :5 Ağustos
Yer :Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat :09.00
Okuyucu Yorumları 0 yorum