İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Galataport İstanbul Basın Daveti
Tarih :25 Temmuz
Yer :Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Saat :10.00
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Tarih :25 Temmuz
Yer :Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat :12.00
FLO Mağazacılık Basın Toplantısı
Tarih : 26 Temmuz
Yer :Raffles Hotel,Orkide Salonu
Saat :10.00
Pizza Pizza Basın Toplantısı
Tarih :26 Temmuz
Yer :Swissôtel Bosphorus,İstanbul
Saat :10.00
GASTROKÖY Basın Toplantısı
Tarih :26 Temmuz
Yer :Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat :12.00
Japonya Devlet Nişanı Töreni
Tarih :26 Temmuz
Yer :Çırağan Sarayı
Saat :18.00
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Basın Toplantısı
Tarih :29 Temmuz
Yer :Escale Kanyon/Kanyon Avm,Levent
Saat :19.30
ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu Toplantısı
Tarih :31 Temmuz
Yer :Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat :09.00
Afet Direnci Araştırma Lansmanı
Tarih :5 Ağustos
Yer :Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat :09.00
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