İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Alternatif Bank Basın Toplantısı
Tarih :7 Ağustos
Yer :Grand Hyatt İstanbul
Saat :10.00
TÜRK-İŞ Basın Toplantısı
Tarih :7 Ağustos
Yer :TÜRK-İŞ Genel Merkezi/Ankara
Saat :10.30
Kıvanç Tekstil-RELIANCE Grup iş birliği
Tarih :7 Ağustos
Yer :Four Seasons Bosphorus Otel/Beşiktaş
Saat :19.00
Samsun Galaxy Lansmanı
Tarih :7 Ağustos
Yer :Sakıp Sabancı Müzesi/İstanbul
Saat :22.50
TGDF ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İmza Töreni
Tarih :8 Ağustos
Yer :Dedeman İstanbul
Saat :10.00
Türkiye - Ukrayna İş Forumu Basın Daveti
Tarih :8 Ağustos
Yer :Conrad İstanbul Bosphorus Otel/Beşiktaş
Saat :10.00
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