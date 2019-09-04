FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

27.

27. WorldFood Fuarı

Tarih : 4-7 Eylül
Yer : TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Saat : 10.00

Türkiye - Çekya İş FORUMU

Tarih : 4 Eylül
Yer : Swissotel The Bosphorus/İstanbul
Saat : 09.30

TOÇEV- ANTIGONE “Özgürleşen Umutlar” Basın toplantısı
Tarih : 4 Eylül
Yer : Radisson Blu Şişli
Saat : 10.00

Joy.ologyTalks etkinliği

Tarih : 5-6 Eylül
Yer : Galatasaray Üniversitesi/Ortaköy,İstanbul
Saat : 09.00

VERBİS Basın toplantısı

Tarih : 6 Eylül
Yer : Grand Hyatt İstanbul /İstanbul,Taksim
Saat : 9.30

CNR Food İstanbul Fuarı “Hayat Güvenilir Olsa” etkinliği

Tarih : 6 Eylül
Yer : CNR Food İstanbul
Saat : 10.30

PTT PAL ile Güvenlik-İş toplu sözleşme

Tarih : 6 Eylül
Yer : PTT Pul Müzesi / Ankara
Saat : 11.30

Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı

Tarih : 11 Eylül
Yer : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul
Saat : 10.00

Mega Show- EVSİD basın toplantısı

Tarih : 11 Eylül
Yer : Kolektif House Levent/İstanbul
Saat : 10.30

İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi

Tarih : 12 Eylül
Yer : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu
Saat : 9.30

Facebook İstasyon açılış etkinliği

Tarih : 12 Eylül
Yer : Facebook İstasyon/Maslak
Saat : 10.30

iRobot tanıtım lansmanı

Tarih : 19 Eylül
Yer : Raffless Hotel/İstanbul
Saat : 10.30

Swiss Days 2019

Tarih :20-22 Eylül
Yer :Yapı Kredi bomontiada

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 9-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir

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